2018-11-06T18:36:29+03:00
Умные вещи

Билл Гейтс презентовал туалет, не требующий воды

Санитарное устройство было представлено на международной выставке туалетов
Алена Басавина
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Умный туалет Билла Гейтса поможет сократить расходы на лечение болезней от грязной водыУмный туалет Билла Гейтса поможет сократить расходы на лечение болезней от грязной водыФото: REUTERS
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Основатель Microsoft Билл Гейтс представил необычную разработку — туалет, не требующий воды. Презентация санитарного устройства прошла в Пекине.

Посетителям международной выставки туалетов Гейтс показал модель, которая способна с помощью химических реагентов превратить отходы в чистую воду и удобрения. Устройство может работать автономно, без подключения к канализации.

По словам американского предпринимателя, изобретение позволит сократить расходы на лечение болезней, связанных с загрязненной водой, и уменьшить младенческую смертность. Туалет сможет высвободить больше $233 млрд ежегодно.

"Технологии, которые вы видите здесь, являются самым значительным достижением в области санитарии почти за 200 лет", - заявил миллиардер, сообщает ТАСС. Известно, что разработка модели обошлась в $200 млн.

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