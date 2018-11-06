Билл Гейтс презентовал туалет, не требующий воды
Основатель Microsoft Билл Гейтс представил необычную разработку — туалет, не требующий воды. Презентация санитарного устройства прошла в Пекине.
Посетителям международной выставки туалетов Гейтс показал модель, которая способна с помощью химических реагентов превратить отходы в чистую воду и удобрения. Устройство может работать автономно, без подключения к канализации.
По словам американского предпринимателя, изобретение позволит сократить расходы на лечение болезней, связанных с загрязненной водой, и уменьшить младенческую смертность. Туалет сможет высвободить больше $233 млрд ежегодно.
"Технологии, которые вы видите здесь, являются самым значительным достижением в области санитарии почти за 200 лет", - заявил миллиардер, сообщает ТАСС. Известно, что разработка модели обошлась в $200 млн.