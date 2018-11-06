6 Нояб. 18:40 2018-11-06T18:40:58+03:00

Мужчина принимал участие в конкурсе на самое быстрое поедание мучных изделий и в третьем туре подавился

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В начале ноября на курорте Пинамар прошел чемпион на самое быстрое поедание круассанов. Участие в соревновании принимали десятки человек, среди которых был аргентинский чемпион по боксу Марио Мело.

Мужчина уверенно прошел во второй тур, обойдя десяток соперников. Второй раунд закончился трагично. Сразу после старта Мело подавился круассаном, это было третье французское лакомство.

Медики стали оказывать помощь чемпиону по боксу в полутяжелом весе, но все тщетно. В легкие попало инородное тело, и мужчина задохнулся.

Врачи только констатировали, что 56-летний спортсмен скончался от удушья, сообщает местный телеканал Todo Noticias.

На счету Марио Мело было 120 боев и множество побед, в 1980-е и 1990-е годы он завоевывал титул чемпиона Южной Америки по боксу.

Аргентинский боксер умер, пытаясь быстрее всех съесть круассан

В последние годы мужчина развивал собственную школу бокса, что именно толкнуло его принять участие в подобном конкурсе пока не ясно,сообщает Пятый канал.