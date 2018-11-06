2018-11-06T18:44:57+03:00
Политика

Песков: Президент обсудил санкции США против Ирана с членами Совбеза Росси

Также участники заседания СБ РФ затронули проблематику ОДКБ в контексте подготовки предстоящего саммита организации в Астане
Денис СУХОВ
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Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ ТАССФото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности страны американские санкции против Ирана. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Участники совещания обменялись мнениями по положению дел, возникшему после введения Соединенными Штатами санкций против Ирана. Был акцентирован незаконный характер подобных действий», - отметил Песков.

Также, по его словам, затрагивалась актуальная проблематика ОДКБ в виду предстоящего саммита организации на высшем уровне, который состоится в Астане на этой неделе. Обсуждались и вопросы текущей социально-экономической повестки.

В совещании СБ РФ принимали участие спикеры палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее глава МИЛ РФ Сергей Лавров назвал установленные 5 ноября санкции США против Ирана нелегитимными и нарушающими международное право.

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