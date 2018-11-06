2018-11-06T19:11:39+03:00
Общество

Правительство разработало поправки в закон о дольщиках

Документ предусматривает усиление контроля за использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства
Алена Басавина
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Кабмин внес поправки в закон о долевом строительствеКабмин внес поправки в закон о долевом строительствеФото: Иван ВИСЛОВ
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Кабинет министров внес в Государственную думу законопроект об усилении надзора за расходованием средств дольщиков. Проект поправок опубликован сегодня на официальном сайте правительства.

Согласно документу, на данный момент застройщики используют денежные средства дольщиков для платежей по заключенным договорам на освоение территорий жилищного строительства, договорам о развитии застроенной территории, договорам о комплексном освоении. При этом, законодательством не установлено, как определяется размер платежей по каждому проекту.

Поправки обяжут девелоперов заранее определять размер платежей по проектам строительства исходя из расчетного суммарного объема денежных средств.

Также законопроект корректирует правило о солидарной ответственности за убытки дольщиков владельцев, которые могут определять действия застройщика.

"Введение солидарной ответственности таких лиц увеличило риски криминализации отрасли, появления номинальных (фиктивных) руководителей, акционеров, бенефициаров. Значительно вырос риск оттока высокопрофессиональных управленческих и инженерно-технических кадров в строительных компаниях", - поясняется в законопроекте.

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