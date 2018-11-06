Политолог прокомментировал заявление генпрокурора Украины об отставке

6 Нояб. 19:15 2018-11-06T19:15:59+03:00

Ранее глава надзорного ведомства Юрий Луценко заявил, что покидает свой пост на фоне обвинений в ненадлежащем расследовании убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк

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Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» заявление генерального прокурора страны Юрия Луценко об отставке. По мнению эксперта, решение главы надзорного ведомства может быть политическим маневром.

Погребинский обращает внимание, что заявление Луценко вступит в силу только в случае его утверждения большинством депутатов Верховной Рады. Однако сегодня политической силы, готовой безоговорочно обеспечить уход генпрокурора, в украинском парламенте нет.

«Это может быть просто пиаровский ход. Вот на него оказывают давление активисты, что ты не обеспечиваешь расследование дел против наших майданных активистов, значит, уходи в отставку и выдай акты соответствующие. Он говорит: хорошо, ухожу. Но его не отпускают. Парламент его любит, президент его любит. И он остается», - предполагает политолог.

Вторым вариантом может действительно может быть реальная отставка Луценко с тем, чтобы в дальнейшем начать политическую карьеру.

«Он (Луценко) уже говорил о том, что хочет с (киевским мэром Виталием) Кличко договариваться, намекая на то, что он может идти отдельно от Порошенко, от его блока. Может быть и такая подоплека в этом деле. Но в скором времени мы узнаем, что за этим стоит», - резюмировал Погребинский.

Во вторник, 6 ноября, генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о своей отставке и попросил парламент страны рассмотреть этот вопрос в ближайшее время. Заявление прозвучало на фоне обвинений в адрес прокуратуры о ненадлежащем расследовании зверского убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Луценко известен как политический активист «Оранжевой революции» и «Евромайдана», глава МВД Украины в правительстве президента Виктора Ющенко, а также осужденный преступник.

В 2010 году следственные органы Украины возбудили против уже бывшего главы МВД Луценко уголовное дело о злоупотреблении служебным положением. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с конфискацией личного имущества. Был помилован и освобожден от наказания президентом Виктором Януковичем в апреле 2013 года.