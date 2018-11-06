2018-11-06T19:15:59+03:00
Политика

Политолог прокомментировал заявление генпрокурора Украины об отставке

Ранее глава надзорного ведомства Юрий Луценко заявил, что покидает свой пост на фоне обвинений в ненадлежащем расследовании убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк
Юрий ОРЕШОВДенис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments13
Юрий ЛуценкоЮрий ЛуценкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» заявление генерального прокурора страны Юрия Луценко об отставке. По мнению эксперта, решение главы надзорного ведомства может быть политическим маневром.

Погребинский обращает внимание, что заявление Луценко вступит в силу только в случае его утверждения большинством депутатов Верховной Рады. Однако сегодня политической силы, готовой безоговорочно обеспечить уход генпрокурора, в украинском парламенте нет.

«Это может быть просто пиаровский ход. Вот на него оказывают давление активисты, что ты не обеспечиваешь расследование дел против наших майданных активистов, значит, уходи в отставку и выдай акты соответствующие. Он говорит: хорошо, ухожу. Но его не отпускают. Парламент его любит, президент его любит. И он остается», - предполагает политолог.

Вторым вариантом может действительно может быть реальная отставка Луценко с тем, чтобы в дальнейшем начать политическую карьеру.

«Он (Луценко) уже говорил о том, что хочет с (киевским мэром Виталием) Кличко договариваться, намекая на то, что он может идти отдельно от Порошенко, от его блока. Может быть и такая подоплека в этом деле. Но в скором времени мы узнаем, что за этим стоит», - резюмировал Погребинский.

Во вторник, 6 ноября, генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о своей отставке и попросил парламент страны рассмотреть этот вопрос в ближайшее время. Заявление прозвучало на фоне обвинений в адрес прокуратуры о ненадлежащем расследовании зверского убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Луценко известен как политический активист «Оранжевой революции» и «Евромайдана», глава МВД Украины в правительстве президента Виктора Ющенко, а также осужденный преступник.

В 2010 году следственные органы Украины возбудили против уже бывшего главы МВД Луценко уголовное дело о злоупотреблении служебным положением. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с конфискацией личного имущества. Был помилован и освобожден от наказания президентом Виктором Януковичем в апреле 2013 года.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Руководитель протокола премьер-министра РФ покидает свой пост
Кардиологи рассказали об опасности поздних приемов пищи
Онколог рассказал, какие виды рака успешнее всего лечат в России
Курс рубля заметно укрепился в начале недели
Штраф за опасное вождение в России может составить 5 тысяч рублей
КНДР ликвидировала 636 мин на границе с Южной Кореей
Министр финансов Франции предложил превратить Европу в «империю»
Актер Джерард Батлер лишился своего дома из-за пожара в Калифорнии
Шесть человек погибли при взрыве на заводском складе в Китае
Американский истребитель потерпел крушение недалеко от Окинавы
Итоговая явка на выборах губернатора Хакасии составила 45,73%
WSJ: Россия приступила к сокращению роли доллара в своей экономике
КНДР осудила совместные военные учения США и Южной Кореи
Певица Анастасия Приходько ушла с интервью из-за неудобных вопросов о Тимошенко
Джонсон заявил, что Лондон находится на грани "полной капитуляции" в переговорах с ЕС
Facebook запатентует систему поиска друзей по геолокации
В России подорожают сладкие газированные напитки
В парламенте Южной Кореи призвали отменить санкции в отношении КНДР
Глава МИД Британии посетит Эр-Рияд, чтобы обсудить убийство Хашукджи
Израильский спецназ ликвидировал командира боевого крыла ХАМАС
СМИ рекомендовали США арендовать российские самолеты для тушения пожаров
Погода в Москве на 12 ноября 2018 года: температура воздуха опустится ниже нуля
Трамп, Путин, Меркель и Макрон в Париже обсуждали Сирию и Договор РСМД
Центробанк РФ проверит готовность банков к сбору биометрии граждан
Пушков объяснил нежелание Трампа жать Порошенко руку
ОПЕК+ отложил принятие решения о снижении добычи нефти в 2019 году
Мэй: Лондон готов к “другим отношениям” с Россией