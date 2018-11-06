В посольстве Ватикана в Риме вновь обнаружили «фрагменты человеческих костей»

6 Нояб. 19:54 2018-11-06T19:54:33+03:00

Ранее во время ремонтных работ под полом одной из пристроек на территории нунциатуры неожиданно нашли останки человека, личность которого сейчас устанавливается

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Итальянская полиция провела детальный осмотр в здании апостольской нунциатуры (посольства Ватикана) в Риме, где в конце октября в одном из помещений были обнаружены человеческие останки.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в следственных органах, в ходе согласованного с властями Ватикана осмотра эксперты-криминалисты нашли новые «фрагменты человеческих костей»: часть черепной коробки и нижнюю челюсть. Предполагается, что находка поможет установить личность человека, погребенного в здании диппредставительства.

Человеческие останки были неожиданно обнаружены под полом одной из пристроек к нунциатуре во время ремонтных работ, о чем на прошлой неделе сообщила служба печати Святого престола. Власти Италии были немедленно уведомлены о находке.

Экспертам пока не смогли установить пол и личность человека, которому принадлежали останки. Однако специалистам удалось выделить ДНК, и как ожидается, результаты анализов станут известны в ближайшее время.

Согласно популярной у итальянских СМИ версии, останки могут принадлежать двум девушкам-подросткам, пропавшим в Риме в 1980-х годах при загадочных обстоятельствах. Речь идет о 15-летней Мирелле Грегори, которая бесследно исчезла 7 мая 1983 года, отправившись на встречу с неким знакомым. Ее ровесница, дочь одного из служащих Префектуры папского дома и ватиканская подданая Эмануэле Орланди, пропала 22 июня того же года.

Некоторое время следователи связывали исчезновения двух девушек, но впоследствии расследовали их отдельно. Недавно стало известно, что итальянская прокуратура вновь подняла эти дела.

Гипотезу о принадлежности найденных в нунциатуре останков одной из исчезнувших девочек в Ватикане не разделяют.

«Все в Ватикане считают, что имена Орланди и Грегори не имеют ничего общего с обнаружением костей в здании нунциатуры», - заявил епископ Джанфранко Джиротти в интервью римской газете la Repubblica.

Известно, что особняк, где располагается посольство Ватикана, был передан в наследство лично Папе Римскому Пию XII богатым промышленником Изей Леви после Второй Мировой войны. В предыдущие века на этих землях располагалось кладбище.