В подмосковном Пушкино горит склад площадью 1200 квадратных метров
В городе Пушкино Московской области произошел горит склад, пожар охватил площадь в 1200 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном Главном управлении МЧС.
«Площадь пожара составляет 1200 кв. метров, произошло частичное обрушение кровли», - цитирует ТАСС сообщение местного главка МЧС.
Сигнал о возгорании поступил около 18:40. Склад находится на улице Учинская, предположительно на территории автосервиса. К тушению привлечены более 70 человек и 21 единица пожарной техники. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
На видеозаписи, предоставленной очевидцами, видно, что над горящим складом возвышается довольно большой столб огня, все окрестные улицы заволокло густым дымом. К месту происшествия спешат автомобили экстренных служб.
Пожар в подмосковном Пушкино.