В подмосковном Пушкино горит склад площадью 1200 квадратных метров

6 Нояб. 21:56 2018-11-06T21:56:28+03:00

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал

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В городе Пушкино Московской области произошел горит склад, пожар охватил площадь в 1200 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

«Площадь пожара составляет 1200 кв. метров, произошло частичное обрушение кровли», - цитирует ТАСС сообщение местного главка МЧС.

Сигнал о возгорании поступил около 18:40. Склад находится на улице Учинская, предположительно на территории автосервиса. К тушению привлечены более 70 человек и 21 единица пожарной техники. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

На видеозаписи, предоставленной очевидцами, видно, что над горящим складом возвышается довольно большой столб огня, все окрестные улицы заволокло густым дымом. К месту происшествия спешат автомобили экстренных служб.