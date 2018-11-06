2018-11-06T21:56:28+03:00
Происшествия

В подмосковном Пушкино горит склад площадью 1200 квадратных метров

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал
Денис СУХОВ
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В подмосковном Пушкино горит склад площадью 1200 квадратных метровВ подмосковном Пушкино горит склад площадью 1200 квадратных метровФото: Архив "КП"
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В городе Пушкино Московской области произошел горит склад, пожар охватил площадь в 1200 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

«Площадь пожара составляет 1200 кв. метров, произошло частичное обрушение кровли», - цитирует ТАСС сообщение местного главка МЧС.

Сигнал о возгорании поступил около 18:40. Склад находится на улице Учинская, предположительно на территории автосервиса. К тушению привлечены более 70 человек и 21 единица пожарной техники. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

На видеозаписи, предоставленной очевидцами, видно, что над горящим складом возвышается довольно большой столб огня, все окрестные улицы заволокло густым дымом. К месту происшествия спешат автомобили экстренных служб.

Пожар в подмосковном Пушкино.

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