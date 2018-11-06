Пожар в Храме Иоанна Богослова в Москве ликвидирован

6 Нояб. 23:10 2018-11-07T00:21:32+03:00

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В московском деревянном храме Апостола Евангелеиста Иоанна Богослова, расположенном на северо-западе города в Тушине, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по столице.

Возгорание началось внутри здания по адресу: Лодочная улица, дом 31, строение 1. Люди эвакуировались из храма еще до прибытия пожарных. Прибывшие на место расчеты Пожарной службы локализовали огонь к 21:33 мск, а еще через 10 минут полностью его ликвидировали, пострадавших нет.

Как сообщили сайту "КП" очевидцы, пожарные не исключают версию поджога. Огонь занялся со стороны алтаря с внешней стороны. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

По данным ТАСС, воспламенилась деревянная стена храма и одно из внутренних помещений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/676639" frameborder="0"></iframe> Пожар в храме Апостола Евангелиста Иоанна Богослова.

Напомним, сайт kp.ru писал о ЧП в одном из частных домов Москвы, которое произошло 4 ноября. В службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Лермонтовской. К моменту прибытия пожарных огнем был охвачен гараж и мансарда, которые примыкают к дому. Из помещений были спасены четыре человека. После ликвидации пожара во время разбора завалов в гараже было обнаружено тело человека.