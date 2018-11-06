2018-11-07T00:21:32+03:00
Происшествия

Пожар в Храме Иоанна Богослова в Москве ликвидирован

Внутри здания загорелась деревянная стена и одно из помещений [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В московском храме ликвидирован пожарВ московском храме ликвидирован пожарФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В московском деревянном храме Апостола Евангелеиста Иоанна Богослова, расположенном на северо-западе города в Тушине, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по столице.

Возгорание началось внутри здания по адресу: Лодочная улица, дом 31, строение 1. Люди эвакуировались из храма еще до прибытия пожарных. Прибывшие на место расчеты Пожарной службы локализовали огонь к 21:33 мск, а еще через 10 минут полностью его ликвидировали, пострадавших нет.

Как сообщили сайту "КП" очевидцы, пожарные не исключают версию поджога. Огонь занялся со стороны алтаря с внешней стороны. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

По данным ТАСС, воспламенилась деревянная стена храма и одно из внутренних помещений.

Пожар в храме Апостола Евангелиста Иоанна Богослова.

Напомним, сайт kp.ru писал о ЧП в одном из частных домов Москвы, которое произошло 4 ноября. В службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Лермонтовской. К моменту прибытия пожарных огнем был охвачен гараж и мансарда, которые примыкают к дому. Из помещений были спасены четыре человека. После ликвидации пожара во время разбора завалов в гараже было обнаружено тело человека.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Названы регионы, где доступнее всего снять жилье в аренду
В Египте найдены редкие мумии
Кандидат в президенты Грузии заявила, что сторонники Саакашвили угрожают лишить её жизни
В МИД анонсировали визит спецпредставителя США по Афганистану в Москву
Александр Лукашенко заявил, что готов предложить трех кандидатов на пост генсека ОДКБ
Умер Дуглас Рейн - актер, озвучивший компьютер в фильме «2001 год: Космическая Одиссея»
Производители медицинских изделий опасаются возникновения их дефицита
Суд австралийского Брисбена назвал мотивы женщины, подкладывавшей иглы в клубнику
В Катаре впервые за 10 лет прошел сильный ливень с грозой
Путин примет участие в открытии подводной части «Турецкого потока»
В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев
Лжебанки обманули россиян на 250 миллионов рублей
В Перу упал в пропасть автобус с футболистами-юниорами
Руководитель протокола премьер-министра РФ покидает свой пост
Кардиологи рассказали об опасности поздних приемов пищи
Онколог рассказал, какие виды рака успешнее всего лечат в России
Курс рубля заметно укрепился в начале недели
Штраф за опасное вождение в России может составить 5 тысяч рублей
КНДР ликвидировала 636 мин на границе с Южной Кореей
Министр финансов Франции предложил превратить Европу в «империю»