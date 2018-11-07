2018-11-07T00:40:22+03:00
Происшествия

В Москве из-за пожара эвакуировали корпус НИИ Склифосовского

В одном из зданий института произошло небольшое возгорание
Юлия ДИВЕЕВА
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Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского на Большой Сухаревской площади. ФОТО Наталья Гарнелис/ТАССМосковский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского на Большой Сухаревской площади. ФОТО Наталья Гарнелис/ТАСС
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Около 30 человек 6 ноября были эвакуированы после начавшегося задымления из одного из корпусов НИИ скорой помощи имени Николая Склифосовского в Москве. В здании произошел небольшой пожар. Информацию подтвердили в экстренных службах.

"Возгорание началось в одном из санузлов на третьем этаже корпуса токсикологии НИИ здания по адресу: Большая Сухаревская площадь, дом 3. До прибытия пожарных администрацией эвакуировано и перемещено 28 человек", - цитирует ТАСС информацию своего источника.

Огонь удалось быстро потушить. Однако в здании сохраняется сильное задымление. При пожаре никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

Ранее сайт kp.ru писал, что во вторник пожар произошел также в московском деревянном храме Апостола Евангелеиста Иоанна Богослова, расположенном на северо-западе города в Тушине. Прибывшие на местоо пожарные менее чем за полчаса смогли иквидировать возгорание. Очевидцы сообщили, что не исключен поджог - огонь занялся у алтаря с внешней стороны. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

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