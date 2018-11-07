Уникальное видео полета новейшего Су-57 появилось на YouTube.

7 Нояб. 01:08 2018-11-07T01:08:02+03:00

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В сети появилось видео первого полета многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Кадры снятые с военно-транспортного самолета Ан-12 опубликовал телеканал “Звезда” на своем канале в YouTube.

Испытательный полет проходил над Астраханской областью. В нем участвовали два новых истребителя. Пилотам боевых машин были поставлены задачи, в том числе выполнение фигур пилотажа. Корреспондент “Звезды” отметил, что Су-57 напоминает летающую тарелку из-за своего “космического “ внешнего вида.

Уникальная съемка полета новейших Су-57 кадры с рампы Ан-12.Первые кадры полета новейшего истребителя Су-57, снятые с рампы транспортного самолета Ан-12

Ранее сайт kp.ru цитировал заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, который заверил, что поставка Су-57 в авиационные части воздушно-космических сил (ВКС) России пройдёт по плану Госпрограммы вооружения до 2027 года.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Разработкой самолета занимается ОКБ Сухого.

30 июня 2018 года стало известно, что Минобороны России заключило контракт на поставку 12 истребителей Су-57. В августе прошлого года истребитель пятого поколения представили министру обороны России Сергею Шойгу. Серийную партию из 12 машин российские ВКС получат в 2019 году.