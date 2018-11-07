2018-11-07T07:29:47+03:00
Политика

Туск заявил о возможном выходе Польши из Евросоюза

Варшава может инициировать Polexit из-за конфликта с Брюсселем
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Европейского совета Дональд Туск.Президент Европейского совета Дональд Туск.Фото: REUTERS
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Европейский Союз может потерять еще одного своего члена - Польшу. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск.

По его мнению, официальная Варшава может инициировать Polexit “случайно” из-за конфликта с Брюсселем.

"Я опасаюсь, что желание в Европе удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная", — цитирует его слова британская газета Express.

Туск отметил, что глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский балансирует на грани и может дать толчок выходу Польши из ЕС “простейшей ошибкой”.

В Варшаве все чаще стали заговаривать о выходе из ЕС на фоне постоянно критики решений польской власти, в частности их отказа принимать в стране мигрантов, а также реформ, которые не нравятся европейским институтам. Например, недовольство Еврокомиссии вызвало решение правящей польской партии "Право и справедливость" провести судебную реформу, отправившую треть судей Верховного суда досрочно в отставку.

Также источником конфликта является сам Туск, занимавший пост премьер-министра Польши и основавший крупнейшую оппозиционную партию "Гражданская платформа". На родине к нему относятся довольно скептически.

Как рассказывал сайт kp.ru, Европейский суд юстиции 19 октября призвал Польшу к приостановке действия новых законов, принятых в рамках реформы судебной системы в стране. Впервые в истории Евросоюза 20 декабря 2017 года Еврокомиссия объявила санкции в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. 24 сентября текущего года Еврокомиссия приняла решение подать в суд ЕС иск против Варшавы из-за проведенных в стране реформ судебной системы.

Все эти процедуры в конечном итоге могут привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.

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