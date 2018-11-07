2018-11-07T11:36:12+03:00
Общество

Названы самые экологически чистые страны мира

Лидером оказалась Финляндия, а Россия - в середине списка
Алена Басавина
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Самой чистой страной стала ФинляндияСамой чистой страной стала ФинляндияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Эксперты статистического агентства Numbeo опубликовали ежегодный отчет Pollution Index 2018 Mid-Year, который был посвящен экологической обстановке стран. В ходе анализа специалисты опросили жителей 70 европейских городов.

Согласно исследованию, большая часть опрошенных пришла к мнению, что самой чистой страной в мире является Финляндия. За ней следует Исландия и Эстония. Самыми загрязненными странами в стали Монголия, Афганистан и Мьянма.

Отметим, что Россия оказалась в середине рейтинга. Ей опрошенные отдали 48 место в списке загрязненных стран. Самым грязным российским городом был назван Челябинск, за ним расположился Екатеринбург.

Напомним, что в июне был опубликован рейтинг самых загрязненных городов мира. В него попали Москва и Санкт-Петербург, занявшие 15 и 79 строчки соответственно.

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