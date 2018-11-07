Глава ФСБ заявил о возможности слияния ИГ* и "Аль-Каиды"*
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о возможности слияние запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» и «Аль-Каида». Об этом он сообщил на XVII совещании глав спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.
"Как весьма серьезное, чреватое многочисленными негативными последствиями, оцениваем вероятное объединение потенциалов международных террористических организаций "Аль-Каида" и ИГИЛ. Имеется ряд признаков, указывающих на их возможное сближение", - сказал Бортников.
Он отметил, что боевики часто переходят из одной террористической организации в другую, несмотря на происходящие вооруженные столкновения между структурами.
По словам директора ФСБ, террористы это делают, "руководствуясь мотивами личной выгоды, изменениями на поле боя и другими причинами".
Бортников добавил, что «Аль-Каида» и ИГ используют общие источники и каналы: незаконные рынки вооружений, услуги вербовщиков. Объединение террористических структур происходит и в информационном пространстве.