2018-11-07T11:37:19+03:00
Происшествия

Глава ФСБ заявил о возможности слияния ИГ* и "Аль-Каиды"*

По словам Александра Бортникова, террористы, несмотря на случаи вооруженных столкновений, переходят из одной террористической структуры в другую
Екатерина БОЛГОВА
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Глава ФСБ РФ Александр Бортников. ФОТО Михаил Метцель/ТАССГлава ФСБ РФ Александр Бортников. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о возможности слияние запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» и «Аль-Каида». Об этом он сообщил на XVII совещании глав спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

"Как весьма серьезное, чреватое многочисленными негативными последствиями, оцениваем вероятное объединение потенциалов международных террористических организаций "Аль-Каида" и ИГИЛ. Имеется ряд признаков, указывающих на их возможное сближение", - сказал Бортников.

Он отметил, что боевики часто переходят из одной террористической организации в другую, несмотря на происходящие вооруженные столкновения между структурами.

По словам директора ФСБ, террористы это делают, "руководствуясь мотивами личной выгоды, изменениями на поле боя и другими причинами".

Бортников добавил, что «Аль-Каида» и ИГ используют общие источники и каналы: незаконные рынки вооружений, услуги вербовщиков. Объединение террористических структур происходит и в информационном пространстве.

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