Военный грузовик протаранил жилой дом в Японии
В Японии военный грузовик на скорости врезался в жилой дом. Инцидент произошел в поселке Оирасэ префектуры Аомори.
Как сообщает ТАСС, грузовик принадлежал военной базе Мисава воздушных Сил самообороны страны. В нем перевозили коммуникационное оборудование.
Известно, что в результате столкновения у жилого дома обрушилась стена. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Двое военнослужащих, находившихся внутри машины, также остались живы.
На данный момент военные устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что 22 мая в японском городе Осака легковушка протаранила ворота детского сада. В результате инцидента погиб водитель автомобиля, еще один человек получил серьезные травмы.