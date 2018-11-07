Военный грузовик протаранил жилой дом в Японии

7 Нояб. 12:06 2018-11-07T12:06:12+03:00

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В Японии военный грузовик на скорости врезался в жилой дом. Инцидент произошел в поселке Оирасэ префектуры Аомори.

Как сообщает ТАСС, грузовик принадлежал военной базе Мисава воздушных Сил самообороны страны. В нем перевозили коммуникационное оборудование.

Известно, что в результате столкновения у жилого дома обрушилась стена. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Двое военнослужащих, находившихся внутри машины, также остались живы.

На данный момент военные устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 22 мая в японском городе Осака легковушка протаранила ворота детского сада. В результате инцидента погиб водитель автомобиля, еще один человек получил серьезные травмы.