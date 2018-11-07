В Барселоне ищут взрывчатку на вокзале Сантс

7 Нояб. 12:03 2018-11-07T12:03:25+03:00

Об этом сообщили правоохранительные органы Каталонии Mossos d'Esquadra

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В среду, 7 ноября, в Барселоне приостановили движение поездов на вокзале Сантс. Как сообщили правоохранительные органы Каталонии Mossos d'Esquadra, ведется поиск взрывчатки на железнодорожных путях.

"Мы проверяем пути AVE (скоростные поезда) на станции Сантс Барселоны, следуя протоколам безопасности. Эвакуированы поезда на путях 3 и 4", — говорится в сообщении правоохранительных органов в Twitter.

На вокзале работают представители службы по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX.

Компания по управлению инфраструктурой железных дорог Испании Adif также подтвердила информацию о приостановке движения поездов. Отмечается, что службы безопасности обнаружили "предмет в форме возможного взрывного устройства внутри чемодана" у одного из пассажиров.

В настоящее время продолжается проверка, Mossos d'Esquadra просят не распространять непроверенные сведения.