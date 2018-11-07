Сотрудники спецслужб выявили в России 38 ячеек ИГ*
В 2018 году сотрудники спецслужб обнаружили 38 ячеек международной террористической организации "Исламское государство"*, члены которых осуществляли вербовку для боевиков, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников во время выступления на XVII совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России.
Бортников уточнил, что за 2018 год во взаимодействии с иностранными коллегами российские спецслужбы выявили в 24 регионах РФ 70 ячеек международных террористических организаций, из них 38 ячеек ИГ*, «занимавшихся вербовкой и переправкой молодых людей из России и стран СНГ в лагеря подготовки боевиков».
Глава ФСБ сообщил о задержке 777 участников и пособников террористической организации, включая 36 главарей.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил о возможности слияния ИГ* и "Аль-Каиды"*.
*Организации «Исламское Государство» и «Аль-Каида» запрещены на территории РФ.