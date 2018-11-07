2018-11-07T12:24:49+03:00
Политика

Сотрудники спецслужб выявили в России 38 ячеек ИГ*

ФСБ за текущий год задержали 777 участников и пособников террористической организации
Сакина НУРИЕВА
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Глава ФСБ РФ Александр Бортников. ФОТО Михаил Метцель/ТАССГлава ФСБ РФ Александр Бортников. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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В 2018 году сотрудники спецслужб обнаружили 38 ячеек международной террористической организации "Исламское государство"*, члены которых осуществляли вербовку для боевиков, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников во время выступления на XVII совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России.

Бортников уточнил, что за 2018 год во взаимодействии с иностранными коллегами российские спецслужбы выявили в 24 регионах РФ 70 ячеек международных террористических организаций, из них 38 ячеек ИГ*, «занимавшихся вербовкой и переправкой молодых людей из России и стран СНГ в лагеря подготовки боевиков».

Глава ФСБ сообщил о задержке 777 участников и пособников террористической организации, включая 36 главарей.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил о возможности слияния ИГ* и "Аль-Каиды"*.

*Организации «Исламское Государство» и «Аль-Каида» запрещены на территории РФ.

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