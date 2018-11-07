Бывший замгенпрокурор Гуцан назначен полпредом президента в СЗФО

7 Нояб. 12:17 2018-11-07T12:17:10+03:00

На этой должности Александр Гуцан сменил Александра Беглова, который был назначен врио губернатора Санкт-Петербурга

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В среду, 7 ноября, бывший заместитель генерального прокурора России Александр Гуцан назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий указ подписал глава российского государства Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее в среду Совет Федерации одобрил отставку Александра Гуцана с должности заместителя генпрокурора. Он занимал этот пост с 2007 года, награжден государственными и ведомственными наградами. Решение было принято в связи с переходом Гуцана на новую работу.

Полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе ранее был Александр Беглов. Третьего октября он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга после отставки бывшего губернатора северной столицы Георгия Полтавченко.