Бывший замгенпрокурор Гуцан назначен полпредом президента в СЗФО
В среду, 7 ноября, бывший заместитель генерального прокурора России Александр Гуцан назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий указ подписал глава российского государства Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее в среду Совет Федерации одобрил отставку Александра Гуцана с должности заместителя генпрокурора. Он занимал этот пост с 2007 года, награжден государственными и ведомственными наградами. Решение было принято в связи с переходом Гуцана на новую работу.
Полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе ранее был Александр Беглов. Третьего октября он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга после отставки бывшего губернатора северной столицы Георгия Полтавченко.