2018-11-07T12:17:10+03:00
Политика

Бывший замгенпрокурор Гуцан назначен полпредом президента в СЗФО

На этой должности Александр Гуцан сменил Александра Беглова, который был назначен врио губернатора Санкт-Петербурга
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Александр Гуцан назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Фото: Генпрокуратура РФАлександр Гуцан назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Фото: Генпрокуратура РФ
Изменить размер текста:

В среду, 7 ноября, бывший заместитель генерального прокурора России Александр Гуцан назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий указ подписал глава российского государства Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее в среду Совет Федерации одобрил отставку Александра Гуцана с должности заместителя генпрокурора. Он занимал этот пост с 2007 года, награжден государственными и ведомственными наградами. Решение было принято в связи с переходом Гуцана на новую работу.

Полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе ранее был Александр Беглов. Третьего октября он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга после отставки бывшего губернатора северной столицы Георгия Полтавченко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно о чем будет новый роман из серии «Игра престолов»
Бельгийского депутата заподозрили в шпионаже в пользу Китая
Должников по налогам хотят временно лишать водительских прав
В храме при консульстве РФ в Стамбуле начались службы из-за разрыва с Константинопольским патриархатом
Приходько высказалась о Тимошенко и лжецах после побега из телестудии
Турецкое правительство выразило надежду на отмену виз с Россией в 2019 году
Козак: ситуация на рынке топлива в РФ стабилизирована
В Штатах питбуль спас семью во время пожара
Болгария не планирует подписывать договор ООН о миграции
Путин поручил правительству проанализировать фискальную нагрузку на граждан
Financial Times: Россию не удалось изолировать с помощью санкций
Депутат Виталий Милонов предлагает ограничить время пользования инстаграмом до часа в сутки
Рособоронэкспорт: спрос на российское оружие продолжает расти