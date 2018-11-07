2018-11-07T12:24:50+03:00
Политика

«Россия – это не банановая республика»: в Совфеде отреагировали на новые санкции США

Госдеп планирует ввести в действие очередной пакет рестрикций против РФ
Ася РОМАНЧУК
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CША грозит РФ новыми санкциямиCША грозит РФ новыми санкциямиФото: REUTERS
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Америка снова пугает Россию санкциями. Речь идет о втором пакете рестрикций, которые грозились ввести после истории с отравлением Сергея Скрипаля в Великобритании.

Представитель Госдепа Хезер Науэрт уже отметила, что США будет действовать в соответствии с положениями закона о нераспространении химического и биологического оружия. В действие введут «очень жесткий второй пакет санкций».

В Совфеде уверены, что Россию не запугать очередными санкциями. Ограничительные меры никак не повлияют на нашу внутреннюю и внешнюю политику.

- Санкции реальны, американцы последовательно продолжают эту политику, и не только в отношении нашей страны. Мы уже привыкли жить в режиме санкций. Россия — это не банановая республика, которую можно запугать санкциями или заставить изменить свой курс развития. Будем привыкать и приспосабливаться жить в условиях санкций», - заявил ФАН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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