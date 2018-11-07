Ученые нашли лекарство от самых опасных форм рака

7 Нояб. 12:25 2018-11-07T12:25:24+03:00

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Американские ученые нашли способ лечить особо агрессивные формы онкологии. Специалисты из Института исследования рака в США подобрали эффективный метод воздействия на определенные формы болезни. Речь идет о синовиальной саркоме и злокачественных рабдоидных опухолях, которые в основном возникают у детей в возрасте до двух лет. Эти разновидности онкологии чаще всего поражают мозг или почки, реже - другие органы.

Ученые выяснили, что развитие этих форм рака происходит из-за хроматин-ремоделирующего комплекса ncBAF, который участвует в регуляции активности ряда генов. Этот комплекс отвечает за упаковку хроматина — вещества хромосом, которое состоит из ДНК, РНК и белков, пишет сайт телеканала «Звезда».

В результате исследования специалистам удалось установить, что в ncBAF имеются уникальные субъединицы BRD9 и GLTSCR1, которые не встречаются в других подобных комплексах. Эксперименты показали, что их подавление приводит к остановке процесса деления раковых клеток и тормозит развитие опухолей, передает сайт argumenti.ru.