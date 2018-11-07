2018-11-07T12:25:24+03:00
Наука

Ученые нашли лекарство от самых опасных форм рака

Специалисты научились останавливать рост злокачественных образований
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Ученые научились лечить агрессивные формы ракаУченые научились лечить агрессивные формы ракаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американские ученые нашли способ лечить особо агрессивные формы онкологии. Специалисты из Института исследования рака в США подобрали эффективный метод воздействия на определенные формы болезни. Речь идет о синовиальной саркоме и злокачественных рабдоидных опухолях, которые в основном возникают у детей в возрасте до двух лет. Эти разновидности онкологии чаще всего поражают мозг или почки, реже - другие органы.

Ученые выяснили, что развитие этих форм рака происходит из-за хроматин-ремоделирующего комплекса ncBAF, который участвует в регуляции активности ряда генов. Этот комплекс отвечает за упаковку хроматина — вещества хромосом, которое состоит из ДНК, РНК и белков, пишет сайт телеканала «Звезда».

В результате исследования специалистам удалось установить, что в ncBAF имеются уникальные субъединицы BRD9 и GLTSCR1, которые не встречаются в других подобных комплексах. Эксперименты показали, что их подавление приводит к остановке процесса деления раковых клеток и тормозит развитие опухолей, передает сайт argumenti.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Стало известно о чем будет новый роман из серии «Игра престолов»
Бельгийского депутата заподозрили в шпионаже в пользу Китая
Должников по налогам хотят временно лишать водительских прав
В храме при консульстве РФ в Стамбуле начались службы из-за разрыва с Константинопольским патриархатом
Приходько высказалась о Тимошенко и лжецах после побега из телестудии
Турецкое правительство выразило надежду на отмену виз с Россией в 2019 году
Козак: ситуация на рынке топлива в РФ стабилизирована
В Штатах питбуль спас семью во время пожара
Болгария не планирует подписывать договор ООН о миграции
Путин поручил правительству проанализировать фискальную нагрузку на граждан
Financial Times: Россию не удалось изолировать с помощью санкций
Депутат Виталий Милонов предлагает ограничить время пользования инстаграмом до часа в сутки
Рособоронэкспорт: спрос на российское оружие продолжает расти