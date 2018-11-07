Певица Ариана Гранде стала женщиной года

7 Нояб. 12:31 2018-11-07T12:31:37+03:00

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Американская певица Ариана Гранде была признана женщиной года по версии музыкального издания Billboard.

Журнал отмечает, что молодая поп-дива получила такое звание за успешную работу в течение года и преданность собственному стилю в музыке.

"Ариана Гранде - звезда на своих собственных условиях, которая не желает подчиняться никакому определенному тренду или пути в индустрии. Она смелая, она делает лучшую за свою карьеру музыку, и она безусловно заслуживает звания женщины года", - прокомментировал выбор журнала вице-президент Billboard Росс Скарано.

Получить свою награду Ариана сможет на ежегодной церемонии Billboard Women in Music, которая пройдет в Нью-Йорке 6 декабря 2018 года.

Напомним, что 22 мая 2017 года после концерта Арианы на «Манчестер Арене» прогремел взрыв, в результате которого погибло 23 человека и 122 получили ранения. Позже певица дала благотворительный концерт, чтобы собрать деньги для пострадавших и их семей.