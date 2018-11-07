2018-11-07T12:31:37+03:00
Звезды

Певица Ариана Гранде стала женщиной года

Молодую артистку отметил журнал Billboard
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments3
Гранде получила награду за преданность своему стилю в музыкеГранде получила награду за преданность своему стилю в музыкеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американская певица Ариана Гранде была признана женщиной года по версии музыкального издания Billboard.

Журнал отмечает, что молодая поп-дива получила такое звание за успешную работу в течение года и преданность собственному стилю в музыке.

"Ариана Гранде - звезда на своих собственных условиях, которая не желает подчиняться никакому определенному тренду или пути в индустрии. Она смелая, она делает лучшую за свою карьеру музыку, и она безусловно заслуживает звания женщины года", - прокомментировал выбор журнала вице-президент Billboard Росс Скарано.

Получить свою награду Ариана сможет на ежегодной церемонии Billboard Women in Music, которая пройдет в Нью-Йорке 6 декабря 2018 года.

Напомним, что 22 мая 2017 года после концерта Арианы на «Манчестер Арене» прогремел взрыв, в результате которого погибло 23 человека и 122 получили ранения. Позже певица дала благотворительный концерт, чтобы собрать деньги для пострадавших и их семей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно о чем будет новый роман из серии «Игра престолов»
Бельгийского депутата заподозрили в шпионаже в пользу Китая
Должников по налогам хотят временно лишать водительских прав
В храме при консульстве РФ в Стамбуле начались службы из-за разрыва с Константинопольским патриархатом
Приходько высказалась о Тимошенко и лжецах после побега из телестудии
Турецкое правительство выразило надежду на отмену виз с Россией в 2019 году
Козак: ситуация на рынке топлива в РФ стабилизирована
В Штатах питбуль спас семью во время пожара
Болгария не планирует подписывать договор ООН о миграции
Путин поручил правительству проанализировать фискальную нагрузку на граждан
Financial Times: Россию не удалось изолировать с помощью санкций
Депутат Виталий Милонов предлагает ограничить время пользования инстаграмом до часа в сутки
Рособоронэкспорт: спрос на российское оружие продолжает расти