Серебренников признан гражданским ответчиком по иску Минкульта

7 Нояб. 12:38 2018-11-07T12:38:19+03:00

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В среду, 7 ноября, театральный режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и три других фигуранта признаны ответчиками по гражданскому иску Министерства культуры на 133,9 миллиона рублей. Соответствующее решение принял Мещанский суд Москвы.

По версии следствия, такую сумму фигуранты похитили из бюджета при реализации проекта популяризации современного искусства "Платформа". Подозреваемые не считают себя виновными и ответчиками по гражданскому иску.

Гражданскими ответчиками по иску министерства культуры признаны Серебренников, бывший директор "Гоголь-центра"Алексей Малобородский, продюсер Юрий Итин и директор РАМТ Софья Апфельбаум, передает ТАСС.

Напомним, Малобородский находится под подпиской о невыезде, другие фигуранты - под домашним арестом.

Дело в отношении бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она признала свою вину и заключила досудебное соглашение.