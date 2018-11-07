Президент Южной Кореи намерен встретиться с Путиным во время саммита в Сингапуре

7 Нояб. 12:51 2018-11-07T12:51:49+03:00

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин и российский лидер Владимир Путин на ПМЭФ-2018 в Санкт-Петербурге. Фото: Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС

Южнокорейский лидер также проведет переговоры с премьером Австралии

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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным во время предстоящей поездки в Сингапур, сообщила администрация южнокорейского лидера.

Отмечается, что Мун Чжэ Ин планирует провести переговоры также с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Даты встреч не указываются в сообщении. Южнокорейский лидер также рассматривает возможность встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент Южной Кореи прибудет в Сингапур 13 ноября, где он примет участие в саммитах "Корея плюс АСЕАН", "АСЕАН плюс три" и ряде других мероприятий под эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и саммите Всестороннего регионального экономического партнерства (RCEP).

Мун Чжэ Ин 13 ноября прибудет в Сингапур, где он примет участие в саммитах "Корея плюс АСЕАН", "АСЕАН плюс три", а также в ряде других мероприятий под руководством Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и саммите Всестороннего регионального экономического партнерства (RCEP).

Президент РФ Владимир Путин также планирует поездку в Сингапур на Восточноазиатский саммит в рамках АСЕАН.

Напомним, ранее страны АСЕАН подписали соглашение о предотвращении инцидентов с военными самолетами.

В ноябре текущего года США и Южная Корея возобновили проведение совместных военных учений.