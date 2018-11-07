Песков прокомментировал итоги промежуточных выборов в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги промежуточных выборов в США, прошедших 6 ноября.
"Вопреки тем фобиям, которые существуют в США, Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы ни в одной стране в мире, включая Соединенные Штаты Америки", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что Россия выступает за диалог с США для решения проблем, но в настоящее время отсутствуют радужные перспективы нормализации отношений между двумя странами.
"Можно предположить с большой долей уверенности, что, конечно, каких-то радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается", - отметил пресс-секретарь президента, говоря о том, как будут выстраиваться российско-американские отношения после промежуточных выборов в США.
"Но это не значит, что мы не стремимся к диалогу, не хотим диалог - ибо перед нами все-таки стоит много проблем, которые требуют российско-американского общения", - добавил Песков.