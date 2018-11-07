2018-11-07T12:59:12+03:00
Экономика

Алтайский край в 2019 году получит господдержку на экспорт зерна по льготным тарифам

По итогам уборочной кампании в регионе собрано более 5 млн. тонн зерновых
Ирина СУХАНОВА
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В Алтайском крае подвели итоги уборочной кампании: в этом году в регионе собрали более 5 млн. тонн зерновых. В следующем году алтайские аграрии начнут экспортировать зерно через черноморские курорты. Это стало возможным после того, как регион был включен в правительственное постановление о субсидировании РЖД льготных тарифов. Алтайский край в 2019 году сможет экспортировать не менее 300 тыс. тонн зерна. Об этом министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев рассказал 6 ноября на совещании с губернатором края Виктором Томенко.

Ранее правительство региона неоднократно сообщало федеральным властям о необходимости включения края в программу субсидирования.

- Особенностью этого года является соответствие четвертого класса мягкой пшеницы экспортным стандартам. В истории региона такого не было, чтобы по содержанию протеина в четвертом классе был показатель 12-13%, поэтому включение Алтайского края с нового года в правительственное Постановление позволит сельхозпроизводителям нашего региона экспортировать зерно через черноморские порты, - отметил Александр Чеботаев.

Высокие темпы уборки в Алтайском крае стали возможны благодаря техническому перевооружению, которое ведется при участии региональных властей. Одна из основных мер помощи сельхозпроизводителям - субсидирование при покупке техники местного производства. Всего же в 2018 году на поддержку аграриев в бюджете края выделяется 3,5 млрд. руб.

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