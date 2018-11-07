РФ привела в боевую готовность три дивизиона С-300 в Сирии

7 Нояб. 13:10 2018-11-07T13:11:03+03:00

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Российские технические специалисты завершили переоборудование ракетных комплексов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "С-300ПМ/ПМ-2 в экспортную версию С-300ПМУ-2 "Фаворит», ранее доставленных в Сирию. После операции разработчики вернулись в Россию, сообщил ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Отмечается, что специалисты прибыли в Сирию в начале октября текущего года вслед за доставленными туда комплексами. В настоящий момент все три дивизиона С-300ПМУ-2 готовы к боевой работе в условиях страны. Осталось подготовить сирийских военных к использованию оборудования.

Напомним, 2 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что поставка Сирии комплексов С-300 завершена. В течение трех месяцев сирийских военных будут обучать использованию систем.

Передача современных комплексов ПВО арабской республике состоялась после инцидента с крушением российского патрульного самолета Ил-20.