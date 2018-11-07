2018-11-07T13:30:34+03:00
Общество

Автор «Тотального диктанта» 2019 года выбран: Им станет Павел Басинский

Писатель и литературовед станет автором «Тотального диктанта» 2019 года
Алена Басавина
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Текст для "Тотального диктанта - 2019" напишет Павел БасинскийТекст для "Тотального диктанта - 2019" напишет Павел БасинскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Павел Басинский напишет текст для всероссийского образовательного проекта, посвященного русскому языку. Информацию об авторе «Тотального диктанта» 2019 года сообщила организатор Ольга Ребковец на пресс-конференции ТАСС.

Павел Басинский — российский писатель, литературовед и литературный критик родом из Волгоградской области. Он является Членом Союза российских писателей, академик Академии русской современной словесности. Входит в жюри премии А. Солженицына.

Составил сборники произведений Максима Горького, Леонида Андреева, Осипа Мандельштама, Михаила Кузьмина. Автор книг «Сюжеты и лица», «Московский пленник», «Горький. Страсти по Максиму» и других.

Напомним, что «Тотальный диктант» - это ежегодная акция в форме добровольного диктанта, целью которой является популяризация грамотности. Проводится в России и за ее пределами с 2004 года.

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