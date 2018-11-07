Депутаты Европарламента призвали Меркель отказаться от "Северного потока-2"

7 Нояб. 13:39 2018-11-07T13:39:30+03:00

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Около 100 депутатов Европарламента направили канцлеру Германии Ангеле Меркель открытое письмо, в котором призвали отказаться от проекта строительства газопровода «Северный поток-2». С таким требованием в основном выступили члены фракций экологистов, правоцентристов, социалистов и либеральных демократов, всего в Европейском парламенте 750 депутатов.

"Мы просим вас, госпожа канцлер, чтобы ваше правительство пересмотрело и изменило свою политику в отношении "Северного потока-2", — говорится в письме.

Выступающие считают, что позиция Германия относительно строительства «Северного потока-2» противоречит целям Европейского энергетического сообщества. По мнению депутатов, Берлин игнорирует партнеров страны и позволяет тем самым России использовать дополнительные рычаги воздействия на Евросоюз. Они отметили, что проект увеличивает энергетическую зависимость ЕС от РФ.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда призвал Германию отказаться от "Северного потока – 2".