2018-11-07T13:45:02+03:00
Общество

Названы регионы с недостаточными запасами угля на зиму

Глава Минстроя рассказал о подготовке субъектов РФ к отопительному сезону
Алена Басавина
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Недостаточно топлива запасли в Карелии, Крыму, Кировской и Тверской областяхНедостаточно топлива запасли в Карелии, Крыму, Кировской и Тверской областяхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Несколько регионов России запасли недостаточное количество угля и мазута к холодам. Об этом рассказал глава Минстроя Владимир Якушев.

На совещании по завершению подготовки ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. стало известно, что дефицит топлива наблюдается в Карелии, Крыму, Кировской и Тверской областях.

"На сегодня по нескольким субъектам показатели по углю и мазуту настораживают", — сказал Владимир Якушев.

По словам главы ведомства, такие выводы были сделаны на основании отчетов, полученных из регионов.

Известно, что отопительный сезон уже стартовал в 84 из 85 субъектов России. Тепло не дали пока только в Дагестане. Однако, по данным Ростехнадзора, к 1 ноября паспорта готовности к отопительному сезону смогли получить только 46% муниципалитетов.

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