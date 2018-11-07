2018-11-07T13:50:45+03:00
Политика

Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для россиян за нарушение границы

Верховная рада приняла соответствующий документ 18 октября
Екатерина БОЛГОВА
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На Украине ввели уголовную ответственность для россиян за нарушение границыНа Украине ввели уголовную ответственность для россиян за нарушение границыФото: REUTERS
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В среду, 7 ноября, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за нарущение государственной границы россиянами.

Соответствующий документ был принят Верховной радой 18 октября.

Раньше россиянам, нелегально пересекающим границу, грозили штрафы и административный арест до 15 суток. Теперь же наказание ужесточается до лишения свободы на срок до трех лет. За повторное нарушение или совершение его группой лиц наказание может составить до пяти лет, а при использовании оружия — до восьми лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ответственность будут нести только "лица, имеющие гражданство государства-агрессора (так на Украине называют Россию), или другие лица в интересах государства-агрессора". Нарушением считается пересечение границы без документов или по фальшивых.

Напомним, ранее власти Украины не раз обвиняли Россию во вмешательстве в дела Киева, Москва отвергает эти обвинения, заявляя, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта.

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