Песков: Кремль внимательно следит за новостями по задержанию Рыболовлева

7 Нояб. 14:01 2018-11-07T19:03:57+03:00

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что точные обстоятельства дела бизнесмена и суть обвинений к нему пока неизвестны Москве

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Кремль внимательно следит за новостями о задержании в Монако российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 7 ноября.

"Такие ситуации - задержание или аресты - наших предпринимателей имели место, мы традиционно относимся к каждому такому случаю с повышенным вниманием, внимательно отслеживаем новости, которые поступают, на предмет защиты законных интересов граждан Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.

При этом он не уточнил подробности произошедшего, воздержавшись от других комментариев.

"Нам неизвестны обстоятельства, суть обвинений и так далее", - добавил Песков.

Напомним, накануне стало известно о задержании российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева в Монако. По мнению адвоката Александра Трещева, задержание Рыболовлева может быть связано с делом Бувье и Sotheby's.