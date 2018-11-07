Ученые выявили причину аномалий развития у древних людей

7 Нояб. 14:07 2018-11-07T14:08:13+03:00

В то время у населения мутации встречались очень часто

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Американские ученые узнали, что могло быть причиной многочисленных аномалий развития древних людей. Для этого археологи Университета Вашингтона изучили останки людей, живших в эпоху плейстоцена, которая охватывает время от 2,6 миллиона лет назад до 11,7 тысячи лет назад.

Как отмечают специалисты, именно в этот период в Африке появились люди современного типа и вышли с континента, осваивая новые территории. По мнению исследователя Эрика Тринкауса, в это же время у Homo sapiens и других видов рода Homo часто возникали аномалии развития, пишет ФАН.

Специалист проанализировал останки 66 особей, возраст которых достигал 200 тысяч лет. При этом ученый выявил 75 отклонений — искривление костей рук и ног, деформацию черепа. Тринкауса отметил, что у древних людей аномалии, который сейчас встречаются менее, чем у 1% населения, были почти нормой. По мнению эксперта, причиной такого широкого распространения нарушений у древних мог стать инбридинг — скрещивание близких родственников, пишет сайт «Свободная пресса».