2018-11-07T14:08:13+03:00
Наука

Ученые выявили причину аномалий развития у древних людей

В то время у населения мутации встречались очень часто
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Археологи исследовали останки древних людейАрхеологи исследовали останки древних людейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американские ученые узнали, что могло быть причиной многочисленных аномалий развития древних людей. Для этого археологи Университета Вашингтона изучили останки людей, живших в эпоху плейстоцена, которая охватывает время от 2,6 миллиона лет назад до 11,7 тысячи лет назад.

Как отмечают специалисты, именно в этот период в Африке появились люди современного типа и вышли с континента, осваивая новые территории. По мнению исследователя Эрика Тринкауса, в это же время у Homo sapiens и других видов рода Homo часто возникали аномалии развития, пишет ФАН.

Специалист проанализировал останки 66 особей, возраст которых достигал 200 тысяч лет. При этом ученый выявил 75 отклонений — искривление костей рук и ног, деформацию черепа. Тринкауса отметил, что у древних людей аномалии, который сейчас встречаются менее, чем у 1% населения, были почти нормой. По мнению эксперта, причиной такого широкого распространения нарушений у древних мог стать инбридинг — скрещивание близких родственников, пишет сайт «Свободная пресса».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Песков: Кремль с пониманием относится к выборам в ЛНР и ДНР
Владимир Путин подписал закон, разрешающий депутатам и сенаторам отказываться от надбавок к пенсиям
Песков рассказал о разговоре Путина и Трампа
Кремль ничего не знает о сбоях в работе GPS во время учений НАТО
В торговом центре Минска обвалился потолок, пострадал один человек
Другу Хабиба Нурмагомедова не разрешили участвовать в бое UFC
Врач рассказал, как не хворать при скачках атмосферного давления
Кремль обратил внимание на то, что в Париже не было зачитано письмо русского солдата
Президент подписал закон об ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов в офисах
Стало известно о чем будет новый роман из серии «Игра престолов»
Бельгийского депутата заподозрили в шпионаже в пользу Китая
Должников по налогам хотят временно лишать водительских прав
В храме при консульстве РФ в Стамбуле начались службы из-за разрыва с Константинопольским патриархатом
Приходько высказалась о Тимошенко и лжецах после побега из телестудии
Турецкое правительство выразило надежду на отмену виз с Россией в 2019 году
Козак: ситуация на рынке топлива в РФ стабилизирована
В Штатах питбуль спас семью во время пожара
Болгария не планирует подписывать договор ООН о миграции
Путин поручил правительству проанализировать фискальную нагрузку на граждан
Financial Times: Россию не удалось изолировать с помощью санкций
Депутат Виталий Милонов предлагает ограничить время пользования инстаграмом до часа в сутки
Рособоронэкспорт: спрос на российское оружие продолжает расти