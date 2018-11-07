2018-11-07T14:42:03+03:00
Политика

Россия будет поставлять гранатометы на Филиппины

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству рассказал об интересе к российскому вооружению со стороны республики
Алена Басавина
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Республика Филиппины заключила контракт на поставку российских гранатометовРеспублика Филиппины заключила контракт на поставку российских гранатометовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия и Филиппины подписали контракт по поставку вооружения. Об этом на международной выставке военной техники INDO DEFENCE-2018 объявил заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

По словам Мехаила Петухова, между двумя государствами было заключено соглашение на поставку противотанковых гранатометов. Ранее в республике Юго-Восточной Азии уже пользовались спросом автоматы Калашникова и автомобили «Урал». Их использовали для борьбы с террористическими формированиями.

«В этом году подписан контракт на поставку противотанковых гранатометов. В перспективе могут быть достигнуты договоренности о поставке другой техники», — сказал Петухов в интервью РИА Новости.

По его словам, Россия налаживает военно-техническое сотрудничество с республикой, которая стремится проводить суверенную и независимую политику.

Известно, что INDO DEFENCE — одна из крупнейших международных выставок оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2018 году она проходит с 7 по 10 ноября на территории выставочного комплекса JIExpo Kemayoran в Джакарте.

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