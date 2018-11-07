2018-11-07T14:44:37+03:00
Политика

Захарова пошутила про роль «русских хакеров» на выборах в американский парламент

Представитель МИД РФ предложила политикам из США два варианта того, как можно трактовать результаты голосования
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выборы в американский конгресс, состоявшиеся в США в минувший вторник, 6 ноября. При этом она пошутила про роль «русских хакеров» в прошедшем голосовании.

Так, дипломат предложила американским политикам два варианта того, как можно трактовать результаты голосования. «Варианты: 1. Это все русские хакеры, иначе обе палаты были бы наши (подходит для представителей обеих партий). 2. Выборы прошли без русских хакеров (республиканцы пояснят "потому что мы просили русских не вмешиваться", а демократы добавят "а это потому что мы давили на республиканцев")», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Также представитель российского дипведомства задалась вопросом: «Неужели, на этот раз русские хакеры не "грубо вмешивались", а "тонко сыграли"?»

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 6 ноября, в США состоялись промежуточные выборы в конгресс. Причем уже ясно, что Республиканской партии удалось сохранить большинство в сенате, при этом палата представителей теперь под контролем демократов.

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