Украина не смогла продать арестованное российское судно «Норд»
Украинское госпредприятие «СЕТАМ» отчиталось о прекращении электронных торгов по продаже арестованного рыболовного судна «Норд». Причиной такого решения стало несоответствие всех поступивших заявок.
Как сообщается в протоколе проведения электронных торгов, стартовая цена лота составляла больше $58 тыс. Всего на приобретение было подано 12 заявок, однако все они были отклонены.
Известно, что средний черноморский сейнер (СЧС-225) «Норд» 1989 года выпуска на данный момент находится в Бердянском морском торговом порту.
Напомним, что российское судно «Норд» пограничники Украины задержали в Азовском море 25 марта 2018 года. Капитана обвинили в нарушении порядка выезда на временно оккупированную территорию Украины.
Больше семи месяцев экипаж удерживали на территории Украины. Только 30 октября рыбаков обменяли в формате «семь на семь» на украинских моряков, задержанных ранее в России. Капитан «Норда» Горбенко пока находится на Украине.
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