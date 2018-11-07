Украина не смогла продать арестованное российское судно «Норд»

7 Нояб. 15:50 2018-11-07T15:50:37+03:00

Продать на торгах российский "Норд" Украине не удалось Фото: setam.net.ua

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Украинское госпредприятие «СЕТАМ» отчиталось о прекращении электронных торгов по продаже арестованного рыболовного судна «Норд». Причиной такого решения стало несоответствие всех поступивших заявок.

Как сообщается в протоколе проведения электронных торгов, стартовая цена лота составляла больше $58 тыс. Всего на приобретение было подано 12 заявок, однако все они были отклонены.

Известно, что средний черноморский сейнер (СЧС-225) «Норд» 1989 года выпуска на данный момент находится в Бердянском морском торговом порту.

Напомним, что российское судно «Норд» пограничники Украины задержали в Азовском море 25 марта 2018 года. Капитана обвинили в нарушении порядка выезда на временно оккупированную территорию Украины.

Больше семи месяцев экипаж удерживали на территории Украины. Только 30 октября рыбаков обменяли в формате «семь на семь» на украинских моряков, задержанных ранее в России. Капитан «Норда» Горбенко пока находится на Украине.