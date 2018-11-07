2018-11-07T15:27:58+03:00
Общество

Хакера Петра Левашова могут отправить в американскую тюрьму на 37 лет

Адвокат мужчины рассказал об обвинениях, которые выдвигает против подзащитного США
Ася РОМАНЧУК
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Российскому программисту Петру Левашову грозит более 30 лет тюрьмы в СШАРоссийскому программисту Петру Левашову грозит более 30 лет тюрьмы в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский программист Петр Левашов может отправиться в Америке за решетку на 37 долгих лет. Такой максимальный срок ему грозит за вредоносные программы, которые он создавал и распространял.

- Я не верю, что Левашову вынесут такой суровый приговор. Надеюсь, добьемся минимального наказания. Но все, конечно, будет зависеть от судьи, - цитирует газета «Известия» адвоката Левашова Вадима Глозмана.

Окончательный вердикт российскому хакеру должны вынести в сентябре 2019-го.

До этого он будет находиться в тюрьме города Бриджпорт в штате Коннектикут, где содержится и сейчас.

Условия там, признается юрист, спартанские. Левашова выпускают на улицу лишь раз в неделю. Но программист держится пока хорошо и на здоровье не жалуется.

Сайт kp.ru рассказывал, что Петра Левашова задержали в Испании в апреле 2017-го. Арестовали по запросу США, где россиянина обвиняют в создании компьютерных вирусов и рассылке спама, а также в управлении сети зараженных компьютеров. В России Левашова также обвиняют в кибернетических преступлениях, и наша Генпрокуратура добивалась его экстрадиции на родину. Но Мадрид передал хакера Штатам, ссылаясь на то, что оттуда к ним запрос поступил первым. В сентябре 2018-го Левашов признал себя виновным в предъявленных обвинениях.

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