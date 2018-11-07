Роспотребнадзор напомнил, как избежать обмана на новогодних распродажах

7 Нояб. 15:28 2018-11-07T15:28:37+03:00

В ведомстве отметили, что любой товар, приобретенный по акции, подлежит обмену и возврату

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В преддверии новогодних распродаж Роспотребнадзор рассказал россиянам, как избежать обмана. В ведомстве напомнили, что любой товар, приобретенный в рамках распродажи, подлежит обмену и возврату, как и купленный на обычных условиях.

В сообщении Роспотребнадзора подчеркивается, что у покупателя есть 14 дней со дня покупки, чтобы вернуть покупку в магазин.

Также ведомство отметило, что, согласно закону "О защите прав потребителей", если покупатель обнаружит недостаток в приобретенном товаре, «ему должны или поменять товар на такой же или другой с перерасчетом цены, или снизить покупную стоимость, или бесплатно починить товар».

Также покупатель может расторгнуть договор купли-продажи с возвратом денег, даже не смотря на проведение акций и действие специальных условий. Кроме того, покупатель может заменить товар на аналогичный другой марки с пересчетом цены, добиться уменьшения покупной цены или безвозмездного устранения выявленных недостатков.