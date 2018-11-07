Американские ученые: Из-за груди женщинам сложно получить первую медицинскую помощь на улице

7 Нояб. 15:45 2018-11-07T15:45:18+03:00

Опрашиваемые назвали три главные причины, из-за которых могут отказать в помощи представительнице слабого пола Фото: EAST NEWS

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Ученые из США, работающие в «Американской ассоциации сердца» провели исследование, которое показало, что женщинам может быть трудно получить первую медицинскую помощь в общественном месте из-за… собственной груди!

В опросе, опубликованном на сайте компании, приняло участие 54 человека. Выяснилось, что у мужчин на 23% больше шансов получить необходимую помощь от прохожих, чем у женщин. Опрашиваемые назвали три главные причины, из-за которых могут отказать в помощи представительнице слабого пола: страх быть обвиненным в сексуальном насилии, страх причинить серьезную физическую травму и подозрение, что женщина может просто симулировать плохое самочувствие.

Сара Перман, доцент Медицинского университета Колорадо в Денвере и автор исследования заявила, что последствия несвоевременного оказания помощи женщинам могут быть необратимыми.

-Своевременное оказание помощи людям может спасти их жизни, в независимости от половой принадлежности, возраста и расы. Не нужно опасаться помогать пострадавшим в трудной ситуации, ссылаясь на внутренние страхи,-прокомментировала Перман.

К слову, ежегодно в Америке более 350 000 человек сталкиваются с болезнями сердца, которые часто приводят к тяжелым последствиям или к смерти человека. По словам Сары Перман, грамотное оказание помощи людям позволит снизить количество смертельных исходов от заболеваний системы кровообращения, сообщает American Heart Association.