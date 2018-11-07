2018-11-07T15:39:07+03:00
Общество

Порошенко заявил, что РПЦ на Украине «нечего делать»

Президент Украины призвал представителей Российской православной церковки возвращаться домой
Алена Басавина
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Петр Порошенко считает, что РПЦ на Украине "нет места"Петр Порошенко считает, что РПЦ на Украине "нет места"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Петр Порошенко высказал мнение по поводу нахождения РПЦ на Украине. Выступление президента в среду, 7 ноября, транслировали по украинским телеканалам.

Президент заявил, что представителям данной церкви в незалежной «нет места». Также Порошенко призвал их вернуться обратно в Россию.

"Дорогие мои, вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", — заявил президент на одной из конференций.

Петр Порошенко также высказал надежду, что уже скоро Киев получит томос об автокефалии, что будет сравнимо с правозглашением независимости Украины 27 лет назад.

"Украина ждала этого долгих 1030 лет сразу же после крещения", — сказал он.

Напомним, что еще весной президент Украины Петр Порошенко обратился к Константинопольскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской церкви автокефалию(независимость), назвав Московский патриархат "щупальцами страны-агрессора".

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