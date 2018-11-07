2018-11-07T16:01:42+03:00
Общество

Путин считает, что нужно уходить от схем долевого строительства

Президент России призвал переходить к современным способам регулирования с этой сфере
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments17
Президент обсудил ситуацию с рынком долевого строительства Фото: kremlin.ruПрезидент обсудил ситуацию с рынком долевого строительства Фото: kremlin.ru
Изменить размер текста:

Владимир Путин поднял вопрос долевого строительства для населения во время встречи с главой общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком.

В ходе обсуждения глава государства призвал добиться сокращения серьезных сбоев в объемах строительства, но при этом не допустить ущемления интересов граждан.

"Нам нужно обеспечить безусловные интересы граждан, которые не должны страдать от различных схем или даже от отсутствия таковых, от того, с чем связаны риски долевого строительства. Нам нужно от этого уходить и переходить, безусловно, к современным рыночным способам регулирования в этой сфере", - заявил президент.

По его словам, достичь этого возможно при поддержке государства, прозрачных процедурах и достаточных объемах финансирования. Известно, что вопросы строительства Путин намерен обсудить с Правительством.

Напомним, что в последние годы в России остро стоит вопрос с «дольщиками». В регионах на начало 2018 года насчитывается 836 проблемных объектов. Ранее глава государства подписал закон об усилении ответственности в сфере долевого строительства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из сектора Газа по Израилю выпущено более 300 ракет
Украинский диверсант рассказал о подготовке Киевом терактов в Крыму
В Таджикистане российскую базу перевели на усиленный режим
К сектору Газа стянуты все силы Израиля
Умер автор комиксов Marvel Стэн Ли
США пригрозили новыми санкциями против России за выборы в ЛНР и ДНР
«Яндекс» составил рейтинг популярных интернет-проектов
Половина учителей математики провалила тестирование по своему предмету
Медведев отправился в Палермо на конференцию по Ливии
Песков: Путин и Трамп обсудят ДРСМД на саммите G20
Сербская церковь озабочена предоставлением автокефалии УПЦ
Около 80 ракет запустили по Израилю из сектора Газа
Работа интерната академии ФК «Спартак» приостановлена по решению суда
Арестован подозреваемый по делу об убийстве Екатерины Гандзюк
ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по сектору Газа
Китайский истребитель пятого поколения J-20 сняли на видео
Ученые признали рыбий жир эффективным средством против инсультов и инфарктов
Трамп раскритиковал траты США на оборону других стран
Российские военные доставили в Сирию две тонны продовольствия
Столтенберг: НАТО не планируют размещать ядерное оружие в Европе
Петр Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы
Глава МИД Венгрии высказался за восстановление экономического сотрудничества России и ЕС
Песков: Кремль с пониманием относится к выборам в ЛНР и ДНР
Владимир Путин подписал закон, разрешающий депутатам и сенаторам отказываться от надбавок к пенсиям