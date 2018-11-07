Путин считает, что нужно уходить от схем долевого строительства

7 Нояб. 16:01 2018-11-07T16:01:42+03:00

Президент России призвал переходить к современным способам регулирования с этой сфере

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Владимир Путин поднял вопрос долевого строительства для населения во время встречи с главой общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком.

В ходе обсуждения глава государства призвал добиться сокращения серьезных сбоев в объемах строительства, но при этом не допустить ущемления интересов граждан.

"Нам нужно обеспечить безусловные интересы граждан, которые не должны страдать от различных схем или даже от отсутствия таковых, от того, с чем связаны риски долевого строительства. Нам нужно от этого уходить и переходить, безусловно, к современным рыночным способам регулирования в этой сфере", - заявил президент.

По его словам, достичь этого возможно при поддержке государства, прозрачных процедурах и достаточных объемах финансирования. Известно, что вопросы строительства Путин намерен обсудить с Правительством.

Напомним, что в последние годы в России остро стоит вопрос с «дольщиками». В регионах на начало 2018 года насчитывается 836 проблемных объектов. Ранее глава государства подписал закон об усилении ответственности в сфере долевого строительства.