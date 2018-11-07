Ректор МГУ предложил преподавать в школах церковнославянский язык

7 Нояб. 16:00 2018-11-07T16:00:05+03:00

Виктор Садовничий отметил, что это могут быть факультативные занятия

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В последние годы наших школьников нагружают все новыми предметами и программами. Этика, риторика, граждановедение, религиоведение… Дети уже учат и китайский, и японский языки. И вот новое предложение.

- А почему бы нам не начать в школах изучение церковнославянского языка? - заявил Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий.

Такое заявление он сделал сегодня, 7 ноября, на Всероссийском съезде учителей русской словесности. Уточнив, что, таким образом, это даст толчок к развитию русской словесности в России, пишет "Ридус".

Правда, пока предлагает ввести этот курс факультативно.

- Русский и церковнославянский языки можно изучать параллельно и при этом рассматривать историю народа, - цитирует ТАСС Садовничего.

Пока это лишь предложение. Но его уже взяли на заметку.

Напомним, в эти дни в Москве проходит Всероссийский съезд учителей русской словесности. В столице собрались тысячи участников не только со всех уголков России, но и с ближнего зарубежья - Белоруссии, Казахстана и Румынии. Присутствует на форуме и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.