7 Нояб. 16:36 2018-11-07T20:54:36+03:00

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В Люксембурге огромная крыса устроила погоню за котом

В интернете появилось очень необычное видео прямиком из Люксембурга: на кадрах можно заметить кота, который в страхе бежит по улице от огромной крысы!

Все произошло в обычный солнечный денек на улице Эш-сюр-Альзетт. Кот, сидевший на ступеньках одного из магазинов района, заметил на противоположной стороне дороги крысу. Следуя охотничьему инстинкту, животное кинулось за своей добычей. Однако дальше произошло неожиданное: не успел «усатый» подбежать к крысе, как она, вместо того, чтобы бежать, куда глаза глядят, начала набрасываться на «охотника»!

Кот явно не ожидал от своей добычи такой реакции и начал в испуге пятиться назад от крысы. Она поняла, что горе-«охотник» по-настоящему растерялся, и начала вовсю гонять животное по улице! Закончилась эта нетипичная охота тем, что крыса загнала «бедного» кота на соседнюю улицу, не дав себя в обиду и показав «охотнику», кто здесь хозяин!

Видео быстро стало популярным в интернете. Сейчас кадры эпичной погони посмотрело более 55 тысяч человек. В комментариях люди восхитились самоотверженностью и храбростью крысы, пожурили кота за отсутствие охотничьих навыков и назвали происходящее «Томом и Джерри наоборот»!