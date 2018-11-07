В Люксембурге огромная крыса устроила погоню за котом
Мышки-кошки.Куда катится мир: теперь девушки добиваются мужчин, а мышки гоняют кошек!
В Люксембурге огромная крыса устроила погоню за котом
В интернете появилось очень необычное видео прямиком из Люксембурга: на кадрах можно заметить кота, который в страхе бежит по улице от огромной крысы!
Все произошло в обычный солнечный денек на улице Эш-сюр-Альзетт. Кот, сидевший на ступеньках одного из магазинов района, заметил на противоположной стороне дороги крысу. Следуя охотничьему инстинкту, животное кинулось за своей добычей. Однако дальше произошло неожиданное: не успел «усатый» подбежать к крысе, как она, вместо того, чтобы бежать, куда глаза глядят, начала набрасываться на «охотника»!
Кот явно не ожидал от своей добычи такой реакции и начал в испуге пятиться назад от крысы. Она поняла, что горе-«охотник» по-настоящему растерялся, и начала вовсю гонять животное по улице! Закончилась эта нетипичная охота тем, что крыса загнала «бедного» кота на соседнюю улицу, не дав себя в обиду и показав «охотнику», кто здесь хозяин!
Видео быстро стало популярным в интернете. Сейчас кадры эпичной погони посмотрело более 55 тысяч человек. В комментариях люди восхитились самоотверженностью и храбростью крысы, пожурили кота за отсутствие охотничьих навыков и назвали происходящее «Томом и Джерри наоборот»!
Мышки-кошки.Куда катится мир: теперь девушки добиваются мужчин, а мышки гоняют кошек!