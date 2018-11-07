2018-11-07T16:05:50+03:00
Спорт

Российский вратарь спас команду, отбив шайбу головой

Андрей Василевский, выступающий за «Тамп-Бэй Лайтнинг», отличился в матче НХЛ [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Российский хоккеист Андрей Василевский отбил шайбу головой. ФОТО: стоп-кадр с видеоРоссийский хоккеист Андрей Василевский отбил шайбу головой. ФОТО: стоп-кадр с видео
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Российский вратарь, выступающий за команду «Тамп-Бэй Лайтнинг», буквально спас свою команду в матче НХЛ.

Во время встречи с «Эдмонтон Ойлерз» Василевский отбил головой шайбу. Видеозапись маневра, проведенного вратарем, появилась на YouTube.

Нападающий Тай Рэтти планировал попасть шайбой в путсой уго ворот, но в последний момент вратарь успел закрыть опасную зону. Шайба попала в шлем Василевскому и отскочила за черту ворот.

В итоге матч закончился со счетом 5:2 в пользу «Тампа-Бэй Лайтнинг». Российский вратарь смог отразить 33 броска из 35.

Кстати, еще один герой встречи – тоже россиянин. Нападающий Никита Кучеров, который набрал 3 очка, сообщает сайт «Дни.ру».

Российский вратарь Тампа-Бэй Лайтнинг отбил головой шайбу.

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