Российский вратарь спас команду, отбив шайбу головой

7 Нояб. 16:05 2018-11-07T16:05:50+03:00

Андрей Василевский, выступающий за «Тамп-Бэй Лайтнинг», отличился в матче НХЛ [видео]

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Российский вратарь, выступающий за команду «Тамп-Бэй Лайтнинг», буквально спас свою команду в матче НХЛ.

Во время встречи с «Эдмонтон Ойлерз» Василевский отбил головой шайбу. Видеозапись маневра, проведенного вратарем, появилась на YouTube.

Нападающий Тай Рэтти планировал попасть шайбой в путсой уго ворот, но в последний момент вратарь успел закрыть опасную зону. Шайба попала в шлем Василевскому и отскочила за черту ворот.

В итоге матч закончился со счетом 5:2 в пользу «Тампа-Бэй Лайтнинг». Российский вратарь смог отразить 33 броска из 35.

Кстати, еще один герой встречи – тоже россиянин. Нападающий Никита Кучеров, который набрал 3 очка, сообщает сайт «Дни.ру».