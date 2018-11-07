Российский вратарь спас команду, отбив шайбу головой
Российский вратарь, выступающий за команду «Тамп-Бэй Лайтнинг», буквально спас свою команду в матче НХЛ.
Во время встречи с «Эдмонтон Ойлерз» Василевский отбил головой шайбу. Видеозапись маневра, проведенного вратарем, появилась на YouTube.
Нападающий Тай Рэтти планировал попасть шайбой в путсой уго ворот, но в последний момент вратарь успел закрыть опасную зону. Шайба попала в шлем Василевскому и отскочила за черту ворот.
В итоге матч закончился со счетом 5:2 в пользу «Тампа-Бэй Лайтнинг». Российский вратарь смог отразить 33 броска из 35.
Кстати, еще один герой встречи – тоже россиянин. Нападающий Никита Кучеров, который набрал 3 очка, сообщает сайт «Дни.ру».
Российский вратарь Тампа-Бэй Лайтнинг отбил головой шайбу.