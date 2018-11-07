Лауреатом Гонкуровской премии стал писатель Николя Матьё

7 Нояб. 16:07 2018-11-07T16:07:49+03:00

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Лауреатом главной литературной награды Франции - Гонкуровской премии — стал 40-летний писатель Николя Матьё. Гонкуровская академия назвала лучшим франкоязычным литературным произведением этого года книгу писателя "Дети после них" (Leurs enfants apres eux).

Действие книги происходит в 1992 году. Произведение является "рассказом о первой любви, первом лете, которые все предопределяют", считают эксперты.

Напомним, Гонкуровская премия вручается во Франции с 1903 года. Ее лауреатами являются Марсель Пруст, Анри Труайя, Морис Дрюон, Мишель Уэльбек и Патрик Модиано.

Кандидат называют члены Гонкуровской академии во время специального торжественного обеда в ресторане "Друан". Лауреату вручают чек всего на 10 евро. По уставу, премия может присуждаться писателю только один раз в жизни. Как свидетельствует статистика, продажи произведений лауреатов Гонкуровской премии увеличиваются в 5-10 раз.