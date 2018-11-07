7 Нояб. 16:18 2018-11-07T16:18:27+03:00

В Китае может появиться сервисный центр по ремонту С-400 Фото: Минобороны РФ

Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев в ходе авиасалона Airshow China-2018

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Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил в ходе авиасалона Airshow China-2018, что в Китае может появиться сервисный центр по ремонту систем ПВО С-400 "Триумф".

Напомним, в 2015 году был подписан контракт с Китаем на поставку С-400, до 2020 года должны завершиться.

"С учетом того, что Китай продолжает эксплуатацию систем ПВО С-300 и с учетом поставляемых новейших систем С-400, создание центра послепродажного обслуживания систем противовоздушной обороны большой дальности было бы логично и экономически целесообразно", — сказал Шугаев.

Он отметил, что в прошлом в Китае был открыт центр по ремонту средств зенитных ракетных комплексов Тор-М1, передает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что контракт на поставку С-400 и истребителей Су-35 в Китай будет выполнен в срок.