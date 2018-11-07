После пожаров РПЦ просит усилить охрану строящихся церквей

7 Нояб. 16:39 2018-11-07T16:39:07+03:00

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Русская православная церковь призывает усилить контроль за безопасностью храмов. Такую просьбу митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказал в адрес настоятелей строящихся церквей и правоохранительных органов.

По словам представителя духовенства, подобные меры позволят защитить приходы от участившихся поджогов.

"Призываю настоятелей и прихожан строящихся храмов усилить охрану в своих приходах. Если у кого-то еще нет камер внешнего наблюдения, обязательно следует установить. Призываю также органы охраны порядка обратить особое внимание на эти два случая и усилить контроль за безопасностью храмов", — сказал Марк изданию РИА Новости.

Накануне один инцидент произошел вечером в храме апостола Иоанна Богослова в Москве. Месяц назад неизвестные подожгли московский храм иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и здание воскресной школы.

По словам священнослужителя оба поджога имеют схожую схему. Он напомнил, что ранее в Москве появлялось движение против строительства церквей.

Митрополит призвал прихожан оказать помощь церквям, которые пострадали от рук поджигателей.