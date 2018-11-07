Порошенко разгневал соцсети, сравнив дешевый газ с сыром

7 Нояб. 16:39 2018-11-07T16:39:01+03:00

Интернет-пользователи обвинили президента Украины в том, что он «довел свою страну до нищеты»

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Интернет-пользователей возмутила попытка президента Украины Петра Порошенко убедить их в якобы опасности российского дешевого газа. Новое неоднозначное высказывание главы незалежной о «российской клетке» вызвало бурю негодования в сети.

«Дешевый сыр - лишь в мышеловках. Дешевый газ - в российской клетке. Разве что, заманив Украину в эту клетку, можно выполнить фантастическое обещание снизить тарифы на газ вдвое, втрое или в пять раз», - написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

В результате в комментариях к этому посту подписчики Порошенко обвинили его и его соратников в том, что они «довели Украину до нищеты».

А некоторые юзеры задались вопросом, почему зарплаты в их стране «стоят на месте, если цены растут по европейским стандартам». При этом кто-то из пользователей заметил, что «дешевого газа нет, есть дешевый труд» и что «жизни людей на Украине никто не ценит».

Другой же комментатор предположил, что президент незалежной «считает народ тупыми мышами». А еще один интернет-пользователь подчеркнул: «А разве Украина покупает не российский газ? Только в три раза дороже, чем было раньше, и через заграничных посредников».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре украинский кабмин утвердил повышение цены на газ для населения на 23,5%. В итоге уже с 1 ноября стоимость голубого топлива для украинцев повысилась почти на четверть.