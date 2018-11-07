ФСБ возбудила уголовное дело на врио главы Махачкалы

7 Нояб. 16:57 2018-11-07T16:57:41+03:00

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В среду, 7 ноября, стало известно, что управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Дагестану возбудило уголовное дело в отношении врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова.

Как уточнили в ведомстве, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий: по данным следствия, Гасанов своими незаконными действиями при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ «причинил существенный вред интересам государства».

«УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении врио главы Махачкалы Гасанова по части 2 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". <…> В отношении Гасанова проводятся следственные мероприятия», - цитирует сообщение спецслужбы ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду утром, 7 ноября, сотрудники ФСБ пришли с обысками в дом и рабочий кабинет врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова, а через несколько часов сам чиновник был задержан. А чуть позже источник в правоохранительных структурах республики рассказал «Комсомольской правде на Северном Кавказе», что Гасанов подозревается в превышении должностных полномочий. Как выяснилось, по данным правоохранителей, он причастен к хищению 40 миллионов рублей из бюджета столицы региона.