2018-11-07T17:04:36+03:00
Политика

У новейшего истребителя Су-57 разрушилось крыло во время эксперимента

Специалисты ОКБ "Сухого" провели испытания с целью найти оптимальный баланс прочности и легкости конструкции планера [видео]
Сакина НУРИЕВА
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У новейшего истребителя Су-57 разрушилось крыло во время экспериментаУ новейшего истребителя Су-57 разрушилось крыло во время экспериментаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Инженеры ОКБ Сухого (Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого) провели эксперимент, в ходе которого испытали на прочность композитное крыло новейшего истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА). Тестирование сняли на камеру.

В ходе эксперимента Су-57 показал отличные результаты, несмотря на обрушение крыла при максимальной нагрузке нагрузке в 104 процента. Об этом сообщил начальник подразделения ОКБ Сухого Александр Шкода.

«Если мы получим больше 104 процентов, то это не очень хорошо, потому что означает, что конструкция перетяжелена», — объяснил Шкода.

Благодаря эксперименту специалисты смогут найти оптимальный баланс прочности и легкости.

Момент разрушения крыла новейшего истребителя Су-57.

Су-57 - это многоцелевой истребитель пятого поколения российского производства, разработан ОКБ Сухого. Самолет был создан с применением технологий малозаметности и предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника. Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС ) получат серийную партию из 12 Су-57 в 2019 году.

Ранее в Минобороны РФ прокомментировали поставку истребителей Су-57 для ВКС.

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