Google заплатил правообладателям за ролики на YouTube больше 3 миллиардов долларов

7 Нояб. 17:09 2018-11-07T17:10:02+03:00

Одна из крупнейших IT-корпораций обнародовала результаты своей работы по борьбе с пиратством

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Компания Google опубликовала данные о мерах, принимаемых для борьбы с интернет-пиратством. Отчет под названием «Как Google борется с пиратством» содержит информацию о программах, политиках и технологиях, предотвращающих нарушение авторских прав.

Согласно опубликованной информации, за 2018 год компания выплатила больше 3 миллиардов долларов правообладателям за публикации роликов на YouTube.

Еще 100 миллионов долларов корпорация инвестировала в создание специальной системы Content ID, которая помогает авторам видеоконтента идентифицировать свои материалы с помощью отпечатков пальцев.

Также 1,8 миллиардов долларов ушло правообладателям в музыкальной индустрии в виде доходов от рекламы.

Больше 3 миллиардов ссылок было удалено из результатов Поиска за нарушение авторских прав. 10 миллионов рекламных объявлений удалось отклонить из-за содержания информации, нарушающей авторские права.

"Интернет позволил людям со всего мира устанавливать связи, создавать и распространять произведения искусства абсолютно уникальным образом. И чтобы защитить эту творческую экономику, нужно обеспечить авторам и художникам возможность делиться своими произведениями и зарабатывать на них, а также лишить дохода тех, кто пытается украсть авторский контент", - рассказала глава отдела по авторским правам в Google Седрик Манара.

По словам представителя компании, в последние годы наблюдается уверенное снижение интернет-пиратства. Со своей стороны Google старается активно содействовать созданию доступного и легального контента, позволяющего зарабатывать авторам и правообладателям.