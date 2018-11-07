Генпрокуратура РФ потребовала изъять имущество на 380 млн рублей у соучастника полковника Захарченко

7 Нояб. 17:23 2018-11-07T17:23:58+03:00

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Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства имущество обвиняемого в коррупции Дмитрия Сенина - соучастника полковника МВД России Дмитрия Захарченко.

«В генеральной прокуратуре РФ подписано исковое заявление об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Дмитрия Сенина», - сообщили в генеральной прокуратуре ТАСС.

Как уточнил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куреннов, речь идет о 28 объектах недвижимости (жилых домах, земельных участках, квартирах, машино-местах в Москве и Подмосковье), а также пяти дорогостоящих автомобилях. По данным генеральной прокуратуры, общая стоимость данного имущества, которое было получено Сениным незаконным путем и изъято у него в ходе расследования уголовного дела, оценивается более чем в 380 миллионов рублей.

Кстати, отметим, Дмитрий Сенин - не единственный соучастник Дмитрия Захарченко. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в октябре следствие по делу полковника-миллиардера вышло на банкира: бизнесмена Валерия Маркелова, которого обвиняют в миллиардных взятках полицейскому, задержали на этапе «Формулы-1» в Сочи.